Borussias Gegner Wo der SC Freiburg Gladbach abgelöst hat

Wenn Borussia Mönchengladbach auf den SC Freiburg schaut, der am Samstag (15.30 Uhr) der nächste Gegner in der Bundesliga ist, mutet es an, als wäre es der Blick in einen Spiegel, der die eigene Vergangenheit zeigt. „Ich kann nur in allerhöchster Hochachtung von diesem Klub sprechen. Es ist nicht nur ein sympathischer Verein, sondern es ist einfach beachtlich, wie herausragend er sich entwickelt hat“, sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke über den Sport-Club aus dem Breisgau. Ganz ähnliche Sätze gab es vor gar nicht allzu langer Zeit allerorten über die niederrheinische Borussia zu hören.