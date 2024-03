„Ich bin bereit für die Bundesliga“ Jonas Omlin macht nach seinem Borussia-Comeback eine Ansage

Omlin hatte zuletzt am 26. August beim 0:3 gegen Bayer Leverkusen am zweiten Spieltag der Saison gespielt, danach wurde er an der Schulter operiert. Seither arbeitete er an seinem Comeback, seit Ende Januar auch wieder auf dem Trainingsplatz. Das Spiel gegen Eupen, bei dem der junge Japaner Shio Fukuda zweimal traf, er selbst aber lange auf den ersten Ballkontakt warten musste, dann aber die eine oder andere Prüfung überstand, war ein „solider Auftritt“ und damit der nächste und wohl entscheidende Schritt.