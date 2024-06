„Durch Scally-Test gefallen“ US-Fans feiern die Leistung des Gladbachers beim 1:1 gegen Brasilien

Für Scally dürfte es das erste Turnier sein, in das er als Stammspieler geht. Sein Konkurrent Sergiño Dest (PSV Eindhoven), auf den Berhalter eigentlich gesetzt hätte, fällt für den Rest des Jahres mit einem Kreuzbandriss aus. Scally wurde gegen Brasilien erst in der 85. Minute ausgewechselt, zuvor spielte er gegen Kolumbien durch. Die USA begann mutig, Yunus Musah (AC Mailand) drosch den Ball in der fünften Minute an die Latte, kassierte nach einem missglückten Abschlag von US-Keeper Matt Turner (Nottingham Forest) aber in der 17. Minute das 0:1 durch Rodrygo (Real Madrid).