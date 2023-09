Gladbachs Japaner gegen das DFB-Team Was Müller Flick vom Borussen Itakura berichten kann

Thomas Müller kann Bundestrainer Hansi Flick davon berichten, dass es sinnvoll ist, Ko Itakura, angestellt bei Borussia Mönchengladbach, am Samstag in Wolfsburg aber mit Japans Nationalteam Gegner der deutschen Nationalmannschaft, bei Standards gut abzuschirmen. Denn am vergangenen Samstag, als Stürmer Müller mit dem FC Bayern in Gladbach spielte, war es eben dieser Itakura, der per Kopf die Führung seines Teams erzielte mit Borussias zweiter Chance.