Außen vor in Gladbach Hannes Wolf muss sich wichtige Fragen stellen

Mönchengladbach · Der Österreicher Hannes Wolf war in dieser Saison nicht einmal im Kader. Er hat damit eine klare Tendenz, was seine Perspektive in Gladbach angeht. Was Trainer Gerardo Seoane dazu sagt und warum für Wolf wichtige Wochen anstehen.

04.10.2023, 18:01 Uhr

Foto: dpa/David Inderlied

Es war bei Borussias Testspiel gegen Werder Bremen in Willingen vor knapp einem Monat, als Offensivmann Hannes Wolf mal wieder für Gladbach zum Einsatz kam. 45 Minuten lang durfte er sich zeigen, er tat sich schwer, natürlich, nach langer Pause zuvor. Wolf war krank in der Vorbereitung, er verpasste die Findungsphase unter dem neuen Trainer Gerardo Seoane. „Wolf in einer schwierigen Situation", titelte unsere Redaktion im Nachklang zum Spiel in Willingen.