Seoanes Grundordnung Borussia und die Systemdebatte – eine erste Idee

Gerardo Seoane ist ein Systemtüftler. Ein Trainer, der viele Ideen hat, der viel versucht, der sein Team auf jeden Gegner, auf jede Situation vorbereiten will. Gleichwohl hat es der Schweizer nicht geschafft, Borussias Mannschaft in seiner ersten Saison die nötige Stabilität und Sicherheit zu geben. Immer passte etwas nicht: Wenn es vorn gut klappte, gab es hinten zu viele Gegentore. Wurden die reduziert, war in der Offensive Flaute.