Borussias Ex-Coach ist Weinzierl-Nachfolger Hecking wieder Trainer - was das für Gladbachs Europa-Chance bedeutet

Sein Auftrag in Nürnberg ist weit ernster. Hecking gilt als Stabilisator, mit seiner Erfahrung soll er die Nürnberger vor dem Sturz in die Drittklassigkeit bewahren. Als er im Dezember 2016 in Gladbach auf André Schubert folgte, ging es eben darum. Hecking brachte Borussia wieder in die Spur, erreichte 2017 das DFB-Pokal-Halbfinale und das Europa-League-Achtelfinale.