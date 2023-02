Borussias 1:4 in Berlin Es war nicht die Rückkehr, die sich Luca Netz gewünscht hatte

In der Szene beim Tor zeigten die Borussen, wie es geht gegen einen verunsicherten Gegner: mit klaren, präzisen Aktionen. Davon gab es aber zu wenige wie schon beim 0:0 gegen Schalke. Zwei Spiele, aus denen sicherlich sechs Punkte eingeplant waren in der internen Rechnung, brachten somit nur einen Zähler. Und spielerisch hatte Borussia 2023 nur beim 4:1 bei 1899 Hoffenheim wirklich etwas zu bieten, vorher gegen Leverkusen, vor allem in Augsburg, aber auch gegen Schalke und nun wieder in Berlin kam da zu wenig.