„Breel Embolo hätte das gar nicht gemerkt“ : Gladbachs Kramer erklärt überraschend lange Verletzungspause

Mönchengladbach Christoph Kramer war zu Gast im Podcast der Kroos-Brüder. Dabei erklärte er gewohnt humorvoll, warum ihn seine erste Muskelverletzung so lange außer Gefecht setzte. Außerdem sprach Gladbachs Mittelfeldspieler über den Umgang mit Derby-Pleiten und den Patzer seines Kumpels Florian Neuhaus.

Auch mit 30 Jahren erleben Profifußballer manche Dinge zum ersten Mal. „Es war die allererste Muskelverletzung in meinem Leben und ich klopfe auf Holz, dass es die letzte ist. Es war ein kleiner Faszienriss und ich bin damit jetzt sechs Wochen rumgeeiert“, sagte Christoph Kramer im Podcast „Einfach mal Luppen“ der Brüder Toni und Felix Kroos. Kramer hätte auf seine unfreiwillige Auszeit sicher gerne verzichtet, doch seit dieser Woche ist er wieder voll dabei und guter Dinge fürs Spiel gegen den SC Freiburg. „Theoretisch bin ich am Wochenende spielbereit. Es ist ja mittlerweile so: Sonst hat man einen Arbeitsaufwand von vier Stunden am Tag, aber in der Reha von siebeneinhalb bis acht. Du musst viel laufen, damit du fit bleibst. ‚Come back stronger‘ wird in Gladbach groß geschrieben“, sagte Kramer.