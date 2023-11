„Es ist die reine Wahrheit“ Boninsegna und die Büchse – Borussias größter Spielverderber wird 80

„Ich weiß ja, dass mir in Deutschland nie jemand geglaubt hat, doch ich schwöre nach all den Jahren bei allem, was mir lieb und teuer ist, dass ich wirklich getroffen wurde. Das Publikum war ja ganz nah, und als ich den Ball an der Seitenlinie aufnahm, flogen mehrere Cola-Dosen. Eine traf mich hart am Hinterkopf. In der Kabine bezeugte es auch der französische UEFA-Delegierte, als er meine blutende Kopfwunde sah“, sagt Boninsegna nun im Geburtstags-Interview dem „Kicker“.