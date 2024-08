Konstanz beim Personal Worauf es für Borussias Außenverteidiger in der neuen Saison ankommen wird

Mönchengladbach · Borussia verfügt für die Außenverteidiger-Positionen auf beiden Seiten jeweils über zwei Spezialisten. Personell dürfte sich im Vergleich zur Vorsaison wenig ändern. Was jedoch anders werden wird für Joe Scally und Co. – und was gleich bleiben wird.

06.08.2024 , 17:06 Uhr

