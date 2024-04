Erzwungenes Tor zum 1:1 in Wolfsburg So kann Itakuras „Gamechanger“ zum „Mindchanger“ bei Borussia werden

Ko Itakura war in einer anderen Rolle als zumeist unterwegs in Wolfsburg. Sechser war er, das, wofür der Japaner im Sommer 2022 eigentlich geholt worden war, einer der robusten Art mithin, ein „Reparierer“, wie Manager Roland Virkus zu sagen pflegt. Beim 1:1 in Heidenheim hat Trainer Gerardo Seoane die Geschichte mit Itakura an der Seite von Julian Weigl zeitweise ausprobiert, schon beim inzwischen zum Bayern-Besieger aufgestiegenen Aufsteiger gab die Variante durchaus neue Sicherheit.