In Bielefeld und Utrecht im Einsatz So läuft es bei Borussias Leihgaben Jonas Kersken und Oscar Fraulo

Seine Stärken im Eins-gegen-Eins und in der Strafraumbeherrschung hat er in der laufenden Drittliga-Saison bereits unter Beweis gestellt, Verbesserungspotenzial gibt es im Aufbauspiel, das unter Kniat vor allem kurz und flach sein soll – die wohl anspruchsvollste Variante für einen Torhüter. „Dass wir hinten auch mal mehr Risiko gehen, ist Teil unserer Spielidee“, sagte Kersken kürzlich. Am Freitag steht für Bielefeld das Heim-Duell mit dem 1. FC Saarbrücken an, am Sonntagabend wird Kersken dann sicher vor dem Fernseher sitzen: Die DFB-Pokal-Auslosung könnte ihm ein vorzeitiges Wiedersehen mit Borussia bescheren.