Medizin-Check steht noch aus Hannes Wolf vor dem Wechsel zu New York City FC

Nach Informationen unserer Redaktion steht die medizinische Untersuchung noch aus, sie soll am Sonntag sein. Sollte Wolf, der in dieser Saison in Gladbach noch nicht zum Einsatz kam, bestehen, wird er, so heißt es, einen Vierjahresvertrag beim New Yorker Klub unterschreiben. Der noch bis Sommer datierte Vertrag Wolfs in Gladbach werde aufgelöst.