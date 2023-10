Seoane erklärt Erfolg im Pokal Borussia nötigt Heidenheims Trainer eine Entschuldigung ab

Dass das auch ihm als Trainer guttut, darüber wollte sich Seoane nicht weiter Gedanken machen, „ich denke am wenigsten an mich“, versicherte er. „Aber jeder Sieg unterstützt den Klub, den Prozess, den Weg, den wir gehen wollen, jeder Sieg trägt dazu bei, dass wir mehr Selbstbewusstsein haben“, ist sich Seoane sicher. Am Samstag in Freiburg, wo Borussia seit März 2002 nicht in der Bundesliga gewonnen hat, wird das durch den ersten Heimsieg und das Fortkommen im DFB-Pokal erwirtschaftete Selbstvertrauen auf den Prüfstand gestellt.