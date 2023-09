Keinen Klub gefunden Er bleibt vorerst Borusse - was Elvedi zu seiner Zukunft sagt

Dass Nico Elvedi gegen den FC Bayern München mitspielen würde bei den Borussen, war recht unwahrscheinlich. Schließlich schien es beschlossene Sache, dass der Schweizer Verteidiger nach acht Jahren eine neue Herausforderung suchen würde, vorzugsweise in England. Die Wolverhampton Wanderers waren interessiert, die Gespräche durchaus ernsthaft. Das Angebot stimmte dann aber nicht, schließlich stellte der Premier-League-Klub die Kommunikation ein. Vorher war die AS Rom, zuletzt der FC Everton als möglicher neuer Arbeitgeber Elvedis im Gespräch. Doch Elvedi bleibt in Gladbach.