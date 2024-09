„Haben uns nicht rundgespielt“ Borussias schmerzhafte Erkenntnis gegen Stuttgart – „Fehlersport“ Fußball

Der eindeutigste Fehler unterlief Luca Netz beim Stand von 1:1 in der 58. Minute, als er sich an der Grundlinie den Ball abluchsen ließ von Stuttgarts Fabian Rieder, der am ersten Pfosten Ermedin Demirovic fand. Aber auch Ko Itakura sah nicht optimal aus, und Torwart Jonas Omlin wirkte ebenso ein wenig düpiert vom Stuttgarter Angreifer.