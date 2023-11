Borussia ist zu oft Drama-Queen Wild und doch pragmatisch? Wie Seoane den Widerspruch auflösen kann

Zum Auftakt 4:4 in Augsburg, dann 3:3 in Darmstadt, 2:2 gegen Mainz und nun 3:3 in Freiburg – Borussia bietet, zumindest ganz neutral betrachtet, alles, was das Herz des geneigten Fußball-Freundes begehrt: 12:12 Tore allein in diesen vier Spielen, immer wieder wechselnde Führungen, späte Tore, Elfmeter, Platzverweise, zuletzt im Breisgau sogar das torreichste Spiel des gesamten Spieltags.