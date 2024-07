Nachfolger von Nils Schmadtke Warum die Personalie David Zibung gut für Borussia und Trainer Seoane sein kann

Die Schweiz ist ein kleines Land, und noch kleiner ist die Welt des Schweizer Fußballs. Dieser schickt sich nun aber bei der Europameisterschaft in Deutschland an, Großes zu verrichten. Am Samstag geht es im Viertelfinale gegen die bislang seltsam leblosen Engländer. Vier Ex-Gladbacher gehören zum eidgenössischen Aufgebot, darunter Rekordverkauf Granit Xhaka und Borussias Rekord-Ausländer Yann Sommer. Nicht nur diese beiden sind Belege dafür, dass es mit Gladbach und der Schweiz passt. Allein aus der Perspektive darf die Personalie David Zibung erst mal positiv gewertet werden.