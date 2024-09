Dreimal in Rückstand, drei Niederlagen Ein Manko beschäftigt Borussia trotz ihrer Comeback-Qualitäten

Mönchengladbach · In allen drei Bundesligaspielen, in denen Borussia in der laufenden Saison als Verlierer vom Platz ging, war mindestens der Punktgewinn möglich. Gladbach kam jeweils nach Rückständen zurück – was dann jedoch fehlte, um den Aufwand in Zählbares umzumünzen.

25.09.2024 , 14:44 Uhr

Link zur Paywall So viele Punkte holte Borussia noch nach Rückstand Infos Foto: dpa/Matthias Balk