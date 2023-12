Ein Echo des Derbys in Köln Das 1:3 bei Union zeigt, was Seoane Borussia noch nicht ausgetrieben hat

Das Gros der Menschen im Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick war angetan vom Erlebten. „Union ist wieder da!“ war der Slogan nach dem ersten Sieg der „Eisernen“ seit dem zweiten Spieltag. Mit einigem Sarkasmus darf man den Spruch übersetzen auf den Gegner, der mitverantwortlich war für die Feierlaune in Köpenick: Borussia Mönchengladbach. Auch die war wieder da: die Two-Face-Borussia, die Borussia mit dem anderen, dem traurigen Gesicht.