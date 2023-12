Mannschaft steckt Verletzungspech weg Zahl der Ausfälle bei Borussia erreicht neuen Höchststand

Der Höchstwert in dieser Saison hatte bei acht Ausfällen gelegen, am Samstag gegen die TSG Hoffenheim erreichte Borussia Mönchengladbach einen neuen. Dass ohne zehn Profis ein 2:1-Erfolg gelang, war umso bemerkenswerter. Im Vergleich zu den sieben in der Vorwoche bei Borussia Dortmund kehrte zwar Yvandro Borges Sanches in den Kader zurück nach mehrwöchiger Verletzungspause, dafür fehlten vier Spieler, die in Dortmund noch aufgelaufen waren.