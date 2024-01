Seit drei Wochen ausgeliehen So verlief der Start für Gladbachs Borges Sanches in Nijmegen

Zum persönlich dritten Duell zwischen Borges Sanches und den Go Ahead Eagles ist es am vergangenen Wochenende nicht gekommen. Nur elf Tage nach dem Pokalspiel standen sich beide Teams in der Liga gegenüber. Borges Sanches saß beim 2:2 allerdings 90 Minuten auf der Bank. Trainer Rogier Meijer wechselte nur einmal, bitter aus Borges Sanches‘ Sicht: Der in der vergangenen Woche verpflichtete Offensivspieler Tjaronn Chery, ein 35-jähriger Routinier und nun neuer Konkurrent der Gladbach-Leihgabe, erzielte nach seiner Einwechslung ein Tor.