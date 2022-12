Borussias Torwart Dem ersten Training folgen bei Sommer die nächsten Vertragsgespräche

Es war deutlich mehr los rund um den Trainingsplatz im Borussia-Park als in den Wochen zuvor. Wohl nicht zuletzt aufgrund der Winterferien verfolgten am Dienstagnachmittag mehrere Dutzend Fans das erste Training der Gladbacher Profis nach der kurzen Weihnachtspause. Und dabei bekamen die Besucher auch einen Spieler zu sehen, mit dem noch nicht unbedingt zu rechnen war: WM-Rückkehrer Yann Sommer trainierte bereits wieder in der Torhütergruppe um Torwarttrainer Fabian Otte.