Meiste gemeinsame Minuten Diese Borussia-Profis sind die unzertrennlichsten

Was für eine Konstante Yann Sommer seit Jahren ist, lässt sich vor allem an einer Statistik ablesen: Für acht Teamkollegen ist er der Spieler, mit dem sie in ihrer Laufbahn am längsten zusammen auf dem Platz gestanden haben. Bei vier weiteren reicht es für den Torwart zumindest für einen Podestplatz. Gemeinsam mit Nico Elvedi bildet Sommer das unzertrennlichste Duo: 22.755 gemeinsame Karriere-Minuten sind die meisten aller Borussen, die Schweizer Nationalmannschaft trägt ihren Teil dazu bei.