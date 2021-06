Gladbachs Yann Sommer nach verpasster Geburt : „Für mich hat die Freude überwogen“

Baku Einige Tage nach der Geburt seiner zweiten Tochter Nayla hat Gladbachs Torwart Yann Sommer über seinen kurzen Ausflug nach Hause und die Familienzusammenkunft gesprochen. Am Sonntag steht er gegen die Türkei wieder im Tor der Schweizer Nationalmannschaft.

Der Schweizer Nationaltorwart Yann Sommer hat bei der Fußball-EM Einblicke in sein Gefühlsleben rund um die Geburt seines zweiten Kindes gegeben. „Es war für mich sehr emotional und natürlich auch sehr stressig“, beschrieb der 32-Jährige von Borussia Mönchengladbach den Abend nach der 0:3-Niederlage seines Teams gegen Italien am vergangenen Mittwoch.

Sommer war unmittelbar nach dem Spiel von Rom nach Deutschland gereist, um bei der Geburt seiner Tochter Nayla dabei zu sein. Dafür kam er allerdings nicht rechtzeitig an. „Natürlich habe ich mir gewünscht, dass ich es rechtzeitig schaffe“, sagte er und ergänzte: „Für mich hat die Freude überwogen, als ich ins Krankenhaus kam. Dann war die andere Sache schon vergessen.“ Sommer beschrieb die Situation so: „Ich konnte meine Frau und meine Kleine in die Arme nehmen. Das war sehr schön. Unsere Kinder haben sich das erste Mal kennengelernt. Etwas viel Schöneres gibt es nicht.“

Am Freitagmorgen stand Sommer bereits wieder mit seinen Mannschaftskollegen in Baku auf dem Trainingsplatz. Für die Schweizer Nationalmannschaft, bei der neben Sommer mit Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo auch noch drei weitere Spieler von Borussia Mönchengladbach aktiv sind, steht am Sonntagabend (18 Uhr) das Gruppenfinale gegen die Türkei an. Dabei braucht die „Nati“ einen Sieg, um noch Chancen auf den Achtelfinal-Einzug zu haben.

