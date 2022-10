Verletzt ausgewechselt : Borussia-Torwart Sommer muss gegen Darmstadt früh vom Platz

Darmstadt Yann Sommer hat sich im DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt 98 verletzt. Der Torwart von Borussia Mönchengladbach war in der Anfangsphase umgeknickt, konnte zunächst weiterspielen und musste dann doch ausgewechselt werden. Für ihn kam Tobias Sippel in die Partie.

Borussia Mönchengladbach hat in der Anfangsphase des DFB-Pokal-Spiels beim SV Darmstadt 98 eine bittere Verletzungsnachricht verkraften müssen: Torwart Yann Sommer knickte in der vierten Minute bei der Landung auf dem Rasen mit dem linken Fuß um, nachdem er einen langen Ball abgefangen hatte. Ein paar Minuten versuchte es der Schweizer noch, bei der nächsten vergleichbaren Aktion in der zwölften Minute spürte er jedoch sofort: Es geht nicht weiter.

Sommer rief die medizinische Abteilung herbei und zog prompt seine Handschuhe aus. Ersatztorwart Tobias Sippel hatte sich schon warmgelaufen und bereitgehalten. Der 34-Jährige kam zu seinem siebten Pokaleinsatz für Borussia, das letzte Pflichtspiel hatte Sippel am 8. Mai beim 1:1 bei Eintracht Frankfurt absolviert, was damals eine Geste der Wertschätzung von Trainer Adi Hütter war.

Wie schwer Sommer sich verletzt hat, war zunächst unklar. Die Außenbänder im linken Fuß dürften in Mitleidenschaft gezogen sein. Auf ähnliche Weise war zuletzt im Derby gegen den 1. FC Köln Christoph Kramer umgeknickt. Der Mittelfeldspieler erlitt einen Teilriss der Bänder sowie eine Einblutung in der Kapsel. Für Sommer kommt die Verletzung zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt: Am 24. November startet die Schweiz mit dem Spiel gegen Kamerun in die Weltmeisterschaft. Mindestens Borussia dürfte der 33-Jährige erst einmal fehlen, am Samstag kommt Frankfurt nach Gladbach.