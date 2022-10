Neue Werte : So schneiden die Borussia-Profis bei „Fifa 23“ ab

So schneiden die Borussia-Profis bei „Fifa 23“ ab

Mönchengladbach Wer auf die Leistungen von Yann Sommer in den vergangenen Monaten blickt, wird nicht verwundert sein, dass der Torwart bei „Fifa 23“ der stärkste Borusse ist. Wir haben uns alle Werte der Gladbach-Profis in der Fußballsimulation angesehen und ein Ranking erstellt.

Marcus Thuram konnte es nicht glauben, als er seine virtuellen Stärkepunkte im neuen „Fifa 23“-Spiel genauer unter die Lupe nahm. Ein Rating von 81 – das Maximum liegt bei 99 – haben ihm die Spielentwickler in der Kategorie „Tempo“ verpasst. Und das, obwohl Thuram mit einer Spitzengeschwindigkeit von 35,72 km/h in dieser Saison zu den schnellsten Spielern der Bundesliga gehört, wohlgemerkt auf dem echten Rasen. Zum Vergleich: Alphonso Davies (35,97 km/h) vom FC Bayern erhielt beim Speed 94 Punkte. Thuram korrigierte die Zahl auf einer ausgedruckten Version seines Spielerprofils mit einem schwarzen Filzstift, mindestens 85 Punkte hätte der Franzose sich selbst verpasst.

Im Durchschnitt wurden die Borussia-Profis mit 72 Punkten bewertet. Tony Jantschke und Hannes Wolf, auf den Gladbach-Trainer Daniel Farke erst wieder im neuen Jahr zurückgreifen kann, liegen genau im Schnitt, dahinter folgen vor allem Borussias Nachwuchsspieler. Yvandro Borges Sanches beispielsweise hat eine Gesamtstärke von 63 – und liegt mit einem Wert von 75 beim Tempo gar nicht so weit weg von Thuram.

Der schwächste Borusse ist in Oscar Fraulo ein Youngster, der in diesem Sommer zu Borussia gestoßen ist. Einen der größten Sprünge im Vergleich zu „Fifa 22“, das im vergangenen Jahr erschienen ist, hat Manu Koné hingelegt, der sich insgesamt um acht Punkte verbesserte. Bei Rechtsverteidiger Joe Scally sind es sogar neun. Alle aktuellen „Fifa“-Werte haben wir in einer Bilderstrecke zusammengefasst.