Rettung vor 25 Jahren Wie das „Wunder von Wolfsburg“ bei Borussia verpuffte

Am 12. April 1998 flossen Tränen vor der Nordkurve des Bökelbergstadions. Stefan Effenberg, der „Tiger“, vergoss sie, weil er hoffnungslos war nach dem 0:3 der Borussen gegen den MSV Duisburg. Der Abstieg in die zweite Liga schien kaum noch abzuwenden. Noch mehr, als Borussia am 24. April 2:3 beim 1. FC Kaiserslautern verlor – nach einer 2:0-Führung und in letzter Minute, typisch für den Betzenberg war das. Wenn alles gegen einen läuft, was macht Hoffnung?