Borussias 0:1 gegen Leipzig Seoane sah „die kompletteste Leistung“ in den bisherigen Heimspielen

Dass es für Gladbach zumindest nicht für einen Punkt reichte, hatte vor allem mit der fehlenden Durchsetzungskraft in den eigenen Angriffen zu tun. „Wir waren zu überhastet, gerade auf der letzten Linie konnten wir die Bälle gegen die starken Leipziger Verteidiger nicht festmachen. Es gab interessante Läufe aus der Tiefe heraus, die für Gefahr gesorgt haben, aber es gelang nicht, sich in letzter Linie durchzusetzen und mit einer Chance abzuschließen“, monierte Seoane. So waren es neben einem Kopfball von Rocco Reitz vor allem Standardsituationen, mit denen Borussia einem eigenen Treffer recht nahe war.