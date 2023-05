Friedrich und Wolf Was der unglückliche Einsatz der Borussen für das Leverkusen-Spiel bedeutet

Die Zahlen waren eigentlich gut. Hannes Wolf hatte 19 Ballkontakte, alle zehn Pässe, die er spielte in Dortmund, kamen an, drei von fünf Zweikämpfen gewann er, gab einen Torschuss ab und bereitete die Chance von Ramy Bensebaini vor. Da gab es weit dünnere Arbeitsnachweise der Kollegen in der Offensive. Und doch musste Wolf, der Startelf-Rückkehrer, raus nach der schlechtesten Halbzeit seit jener, nach der Borusisa vergangene Saison 0:6 zurücklag gegen den SC Freiburg. Dieses Mal stand es 0:4.