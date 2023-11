„Das sollte nicht unser Anspruch sein“ Wie konnte Freiburg zurückkommen? Gladbachs Wöber analysiert anschaulich

Borussia Mönchengladbach hat in zehn Spielen schon viermal eine Führung verspielt, aber genauso oft nach einem Rückstand noch gepunktet. Beim 3:3 in Freiburg kam beides bereits zum dritten Mal zusammen. Zuvor, beim 4:4 in Augsburg und beim 2:2 gegen Mainz, hatte Gladbach ganz spät ausgeglichen, diesmal gab es den Tiefschlag in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit der letzten Aktion des Spiels. Deshalb war für Maximilian Wöber im Interview kurz nach dem Abpfiff klar: „Die Enttäuschung überwiegt auf alle Fälle.“