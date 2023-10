Länderspiele der Borussia-Profis Wöber muss warten - Reitz verpasst U21-Debüt

Denn Trainer Ralf Rangnick bot Wöber links hinten in der Viererkette auf. Dort musste der 25-Jährige früh mitansehen, wie Abwehrkollege Philipp Lienhart in einem Duell mit Dodi Lukebakio düpiert wurde und Belgien in Führung ging. Bis zur 58. Minute traf Belgien mit drei von sieben Torschüssen, in der 68. gaben die Gäste in Wien noch einen harmlosen ab, das war es. Die druckvolle Schlussphase, später sogar in Überzahl, erlebte Wöber indes von der Bank. Nach 71 Minuten war Schluss für ihn, Alexander Prass sollte links für mehr offensiven Druck sorgen.