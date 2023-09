Borussias neuer Österreicher Wöber will Stranzl-Qualitäten verkörpern - „Den nächsten Schritt machen“

Exklusiv | Mönchengladbach · Maximilian Wöber hat mit 25 Jahren schon in fünf Ländern gespielt. Im Interview spricht er über einen Austausch mit Daniel Farke, Anfeindungen wegen RB Salzburg und einen Wechsel aus dem „Kinderzimmer“ nach Amsterdam. In Gladbach will Wöber nun vorangehen - wie einst Martin Stranzl.

22.09.2023, 14:53 Uhr

Maximilian Wöber ist für eine Saison von Leeds United ausgeliehen. Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Herr Wöber, Sie tragen die Rückennummer 39 schon ziemlich lange. Wie ist es dazu gekommen?