Borussen im Länderspiel-Einsatz Wöbers Fast-EM-Ticket, Elvedis Comeback

Mönchengladbach · Fünf Borussen waren am Dienstag im Länderspiel-Einsatz, nur einer spielte über 90 Minuten: Nico Elvedi. Max Wöber hingegen machte mit Österreich einen großen Schritt richtig EM 2024 – und gab einen Einblick in die Situation des an Krebs erkrankten Kollegen Stefan Lainer.

13.09.2023, 10:23 Uhr

24 Bilder So könnte Gladbachs Startelf in Darmstadt aussehen 24 Bilder Foto: dpa/Federico Gambarini