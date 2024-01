Borussias Testspiel-Lehren Erneute Empfehlung, trügerische Entspannung und Probleme mit den Vorsätzen

Vorsätze für 2024 Borussia hat in 16 Spielen 17 Punkte nach Führungen verspielt. Dieses Problem abzustellen, muss, zusammen mit einer Reduzierung der Gegentore, der große Vorsatz fürs neue Jahr sein. Doch beim 3:2 am Samstag gegen die Go Ahead Eagles ist Gladbach gleich wieder rückfällig geworden wie jemand, der unbedingt weniger Süßigkeiten essen will, die Weihnachtsreste nun aber noch wegfuttert. Borussia brachte sich mit zunehmender Passivität und schwindender Entlastung um eine Zwei-Tore-Führung. Ein bekanntes Muster.