Im Vorjahr ganz hinten Was sich nach zehn Spieltagen über Borussias Laufleistung sagen lässt

Sie hatten alles gegeben, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen, hatten zahlreiche Hereingaben des SC Freiburg in den eigenen Strafraum verteidigt. Doch mit der letzten Aktion kassierten die Spieler Borussia Mönchengladbachs am vergangenen Samstag doch noch den 3:3-Ausgleich – womit zugleich der große Aufwand der Freiburger belohnt wurde: Am Ende waren die Gastgeber 2,6 Kilometer mehr gelaufen und hatten 47-mal häufiger zu einem Sprint angesetzt als die Gladbacher.