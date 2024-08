Zurück ins „Mittelalter“ Wie diese Entwicklung bei Borussia zu deuten ist

Vergangene Saison hat sich Borussia in der Endabrechnung vier Plätze nach unten bewegt, in der Alterstabelle ging es dafür nach oben: Im Schnitt hatten nur der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt eine jüngere Elf auf dem Platz. Alter und Erfolg korrelierten dabei nicht, hinter Gladbach kam der 1. FC Köln als Absteiger und dann in RB Leipzig ein Champions-League-Teilnehmer.