Gladbach und die längsten Winterpausen Als Hallenturniere für Borussia im Winter Normalität waren

Wenn Bernd Krauss an die langen Winterpausen während seiner aktiven Karriere zurückdenkt, dann fallen ihm als erstes die Winter-Vorbereitungen in Österreich ein. „Dort war die Pause immer sehr lang, und das galt dann auch für die Vorbereitung. Acht Wochen sind wir gerannt und haben trainiert, als ob es kein Morgen gäbe“, sagt Krauss, der in den Achtziger- und Neunzigerjahren – zunächst als Spieler und dann als Trainer – bei Borussia Mönchengladbach viele ähnlich lange Winterpausen erlebt hat. Aufgrund der Weltmeisterschaft in Katar ist die Bundesliga-Pause in diesem Jahr ebenfalls sehr ausgedehnt.