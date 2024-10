Kirch hebt „neue Qualität“ hervor Borussias U19 schlägt Hoffenheim im DFB-Pokal dank Botelis Tor

„Die Jungs haben das überragend gemacht. Wir haben stark verteidigt, was eine neue Qualität von uns ist – wir haben immer ein Bein dazwischen bekommen, das hat Spaß gemacht“, sagte Kirch, dessen Team in der DFB-Nachwuchsliga erst am siebten Spieltag die ersten beiden Gegentreffer kassierte. In der Vorsaison waren die Borussen in der ersten Pokalrunde an Mainz 05 gescheitert, nun gab es nach dem Erfolg in der ersten Runde bei Hansa Rostock (7:6 n.E.) den nächsten Sieg.