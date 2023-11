Borussia siegt 3:1 Olschowsky und Doppeltorschütze Boteli entscheiden Regionalliga-Spiel gegen Ahlen

Die Borussen erwischten in den ersten Minuten den etwas besseren Start, gerieten dann aber nach einer Standardsituation in der zehnten Minute in Rückstand. Das sorgte dafür, dass Jan Olschowsky, der zum sechsten Mal in dieser Saison das Tor der U23 hütete, an seinem 22. Geburtstag das erste Mal hinter sich greifen musste – und daran einen entscheidenden Anteil hatte, weil er den Ball nach einer Ecke nicht festhalten konnte. Nutznießer auf Seiten der Ahlener war Ömer Uzun, der die Gäste in Führung brachte.