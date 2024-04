„Es müssen mal die Fetzen fliegen“ Winfried Schäfers Appell an Borussia und Rainer Bonhof

Es war keine leichte Kost, was Borussia gegen den SC Freiburg geboten hat. Gladbach hat es den Freiburgern viel zu einfach gemacht. Vor allem in der zweiten Halbzeit fühlte es sich an, als würde sich die Mannschaft in die Niederlage ergeben. Dass die Fans sich mit dem, was Borussia gezeigt hat, nicht identifizieren können, ist nachvollziehbar. Borussia steht für eine gewisse Art von Fußball und für gewisse Werte, und die wollen die Fans spüren und sehen. Eine Mannschaft von Borussia Mönchengladbach muss rennen, muss kämpfen und sie muss Fußball spielen.