Zum 80. Geburtstag Borussia ehrt Netzer und will den „King“ passend beschenken

Günter Netzer ist Borussias größte Ikone. Was der Klub ohne „Jünter“ wäre, ist spekulativ, doch hat Netzer alles, was Gladbach ausmacht, mitgeprägt. Nun wird Netzer 80. Die Mannschaft wird beim Spiel gegen den VfB Stuttgart an Netzers Geburtstag besondere Einlaufjacken haben, Borussia hat zu diesem Anlass ein Sondertrikot herausgebracht, ein Replika des Kulttrikots aus den frühen 1970er Jahren. Vor dem Stuttgart-Spiel wird es Videoclips geben, die Szene aus Netzers Karriere zeigen. Und im Vereinsmuseum gibt es eine Netzer-Woche.