Gladbach bei Union Berlin Wie Seoane in Köpenick Geschichte schreiben kann

Mönchengladbach · Die Ära von Urs Fischer bei Union Berlin ist zu Ende. Nun hofft ein anderer Schweizer, in Berlin-Köpenick am Wochenende etwas Besonderes zu schaffen – Gerardo Seoane mit Gladbach. Um was es für Borussia in dem Duell geht.

08.12.2023 , 16:43 Uhr

