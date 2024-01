Donnerstag im Training verletzt Cvancara wird Borussia mehrere Wochen fehlen

Damit hat Trainer Gerardo Seoane eine Sorge mehr. Denn der Einsatz dreier weiterer potenzieller Startelfspieler ist weiter fraglich. Wie schon zum Trainingsauftakt am Tag zuvor konnten am Donnerstag Alassane Plea (Kapselverletzung), Manu Koné (Zerrung am Hüftbeuger) und Max Wöber (Infekt) nicht mittrainieren. Gerade bei Letzterem wird mit jedem verlorenen Tag die Chance auf einen Einsatz am Sonntag geringer.