Cvancara mit Tschechien qualifiziert 2024 werden deutlich weniger Borussen zur EM fahren als zuletzt

Borussias Trainer Gerardo Seoane wird es ganz Recht sein, dass Cvancara nicht groß belastet wurde in den Länderspielen und damit bereit ist für den Einsatz in seiner Laufbahn vor der bislang größten Kulisse in Dortmund. Zwar ist Jordan nach überstandenem Muskelfaserriss zurück im Training, es spricht am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr) jedoch mehr für Cvancara, der sich mit seinem Tor gegen den VfL Wolfsburg überhaupt erst kurzfristig die Nominierung fürs Nationalteam erarbeitet hatte.