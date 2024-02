Auf den 15. Platz abgerutscht Wie Seoane seine Krisenerfahrung bei Borussia einbringen kann

Borussias Situation in dieser Bundesliga-Saison: trist bis trostlos. 22 Spiele brachten 22 Punkte. In der Rückrunde sind die Gladbacher Letzter mit zwei ergatterten Punkten. Gegen die Großen wie nun RB Leipzig gab es in dieser Saison bislang nichts zu holen, gegen die vermeintlichen Kleinen holt Gladbach zu wenig, so lässt sich der Status quo zusammenfassen in einem Wort: Krise.