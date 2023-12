Borussias Mannschaftsteile Ko Itakuras Rückkehr wird nicht alle Probleme im Abwehrzentrum lösen

Die Zahl der Gegentore betrifft immer die gesamte Mannschaft. Und da hat Borussia in den vergangenen Monaten weiterhin keinen guten Job gemacht. Wie seine Vorgänger Adi Hütter und Daniel Farke war Gerardo Seoane im Sommer sein Traineramt in Gladbach mit dem Ziel angetreten, die Anzahl der Gegentreffer deutlich zu verringern. In der Vorsaison waren es am Ende 55 gewesen, 1,62 pro Spiel im Schnitt. Jetzt liegt dieser gar bei 2,19, 35 sind in den bisherigen 16 Ligapartien zusammengekommen. Eine Zahl, die auch Borussias Innenverteidiger ordentlich wurmen wird, ist das Verteidigen des Tores doch ihr Hauptjob.