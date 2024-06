Fohlenfutter True Crime Igor Belanow – vom gefeierten Weltklassestürmer zum Ladendieb

Sein Anwalt hatte ihm noch davon abgeraten. Doch Igor Belanow will schnellstmöglich etwas klarstellen und bittet im Klubhaus der Borussia zu einer Pressekonferenz. „Ich habe noch nie auch nur eine Kopeke gestohlen. Ich verdiene genug und brauche nicht zu stehlen“, sagt der Gladbacher Stürmerstar den Journalisten – wenige Tage, nachdem er am 11. Januar 1990 mit seiner Frau Irina sowie einem befreundeten Paar aus der Sowjetunion eine Nacht in Polizeigewahrsam verbracht hat. Die Diebstahl-Affäre wird den 29-Jährigen und seinen Verein danach noch eine lange Zeit beschäftigen – und sie wird kein gutes Ende nehmen für die Belanows in Mönchengladbach.