Die Neuen bei Borussia im Check Franck Honorat – Vorbereiter mit Potenzial für die internationale Klasse

Als Franck Honorat am 11. Juli präsentiert wurde, litt Borussia Mönchengladbach noch unter dem überraschenden und ungeplanten Verlust von Jonas Hofmann an Bayer Leverkusen eine Woche zuvor. Der Franzose kam als Ersatz für den deutschen Nationalspieler, aber eben nicht als deckungsgleicher Spieler. Acht Millionen Euro soll Gladbach an Stade Brest überwiesen haben. Mit Honorat setzen wir unsere Serie fort, in der wir analysieren, wie es für die Neuen bislang gelaufen ist – und mit welchen Perspektiven Sie in die nächsten Monate gehen.